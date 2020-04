Oggi a #CasaSkySport: Galliani e Buffa. A "Calciomercato" ospite Goran Pandev

Il primo ospite del lunedì di Pasquetta è Adriano Galliani, dal settembre 2018 amministratore delegato del Monza. Con il Milan il dirigente brianzolo ha conquistato 29 trofei in 31 anni. E proprio ai rossoneri è dedicato il palinsesto tematico di oggi di Sky Sport Serie A (“Milan Day”).

Nella seconda parte della giornata, alle 19, un’ora in compagnia di Federico Buffa, ospite di #CasaSkySport.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

Barcellona, una città identificata con una squadra di calcio, i Blaugrana. Perché il Barcellona è “mes que un club”, è l’esercito disarmato della Catalogna come sostiene Manuel Vazquez Montalban. Cosa ne pensano Fabio Tavelli, Flavio Tranquillo e Paolo Condò? Stasera alle 20.15, sempre su Sky Sport24, in “Sky Sport Room-Daily” le loro considerazioni partendo da questo tema.

Ma la giornata non è finita: alle 23.30, appuntamento con la squadra di “Calciomercato-L’Originale”: Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio e Marco Bucciantini. Ospite di questa sera l’attaccante del Geonoa Goran Pandev.

Da seguire oggi sugli altri canali: su Sky Sport Uno continua il bellissimo viaggio negli anni di #OrgoglioItaliano con i Mondiali ’90 e ’94 oltre all’Europeo del 2000. E, in prima serata i campioni del calcio si danno appuntamento online in una sfida eSport a scopo benefico “United per l’Italia”, per sostenere la raccolta fondi in favore della Protezione Civile. In diretta sempre su Sky Sport Uno con il pre partita dalle 20.30 e "fischio d’inizio" alle 21.

Inoltre su Sky Sport NBA appuntamento da non perdere con le fasi finali di NBA2K20: alle 14 e alle 21 le semifinali e la finale, mentre su Sky Sport Arena un’intera giornata dedicata al wrestling WWE con il meglio degli show del 2016.