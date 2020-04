OrgoglioItaliano, oggi insieme ad Italia '90 ed Usa '94, l'amarcord Euro 2000

Se non è possibile la gita fuori porta, se non quella di casa, Sky Sport propone un bellissimo viaggio negli anni di #OrgoglioItaliano. Il lunedì di Pasquetta si prosegue con i Mondiali ’90 e ’94 oltre all’Europeo del 2000.

Dopo anni potremo rivivere partite intere di nazionali che ci hanno fatto sognare. Sveglia presto per iniziare con i quarti di USA ’94 contro la Spagna per arrivare alla finale contro il Brasile entro le 11.

Alle 14 la storica semifinale dell’Europeo del 2000 contro l’Olanda. Si consiglia pasto leggero! In prima serata i campioni del calcio si danno invece appuntamento online in una sfida eSport a scopo benefico “United per l’Italia”, per sostenere la raccolta fondi in favore della Protezione Civile. In diretta sempre su Sky Sport Uno con il pre partita dalle 20.30 e "fischio d’inizio" alle 21.

Su Sky Sport Serie A sarà invece "Milan Day" e, per l’occasione, su Sky Sport24 alle 14 Adriano Galliani sarà ospite a #CasaSkySport. Alle 19, sempre sul canale 200 di Sky, torna Federico Buffa e alle 23.30, anche nel giorno di Pasquetta, rimane l’appuntamento con "Calciomercato – L’Originale".

Infine, su Sky Sport NBA appuntamento da non perdere con le fasi finali di NBA2K20: alle 14 e alle 21 le semifinali e la finale.

#OrgoglioItaliano, la programmazione di lunedì 13 aprile su Sky Sport Uno