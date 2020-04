"United per l'Italia", sfida virtuale fra calciatori su Sky per combattere il coronavirus

I campioni del calcio scendono “in campo” in una sfida virtuale a scopo benefico per sostenere la raccolta fondi in favore della Protezione Civile. Tra i protagonisti Ciro Immobile, Alessandro Florenzi, Giovanni Simeone, Marco Materazzi e Moise Kean

Questo lunedì 13 aprile i campioni del calcio si danno appuntamento online in una sfida eSport a scopo benefico “United per l’Italia”, per sostenere la raccolta fondi in favore della Protezione Civile, impegnata quotidianamente per gestire la crisi da COVID-19. Fischio d’inizio alle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno, con pre partita dalle 20.30. A seguire il post gara su Sky Sport 24. Tutto anche in streaming dalle 20.40 su skysport.it.

Un’occasione solidale di svago e divertimento, nel giorno di Pasquetta, in compagnia dei propri beniamini. La partita vedrà di fronte due squadre composte da 11 giocatori ciascuna in cui si affronteranno, in tre tempi da 15 minuti, alcuni calciatori professionisti con l'aggiunta di due pro degli esports. I partecipanti, ognuno da casa propria, saranno collegati nel pre e post partita con i giornalisti di Sky Sport Mario Giunta e Gianluigi Bagnulo per commenti e interviste. Il calcio d’inizio è previsto alle 21.00, quando partirà il primo dei tre match. La telecronaca degli incontri sarà di Andrea Marinozzi e Luca Mastrorilli. La squadra che avrà realizzato più gol nei diversi round si aggiudicherà il titolo di vincitrice.

I partecipanti

Tra i protagonisti del match l’attaccante della Lazio Ciro Immobile e il Campione del Mondo 2006 Marco Materazzi. E ancora, i giocatori della Premier League Moise Kean (Everton), e Adam Masina (Watford, ex Bologna), Davide Zappacosta (Roma) e Alessandro Florenzi (in prestito dalla Roma al Valencia), il portiere dell’Atalanta “dei miracoli” Pierluigi Gollini, Riccardo Orsolini (Bologna), Luca Pellegrini, Fabio Pisacane e Giovanni Simeone del Cagliari, Andrea Bertolacci (Sampdoria), Filippo Falco e Giulio Donati (Lecce), Andrea Petagna (Spal), Juan Quintero (River Plate), Luca Vido (Pisa), Luca Lezzerini (Venezia) e l’ex portiere di Brescia e Sampdoria Emiliano Viviano.

La raccolta fondi

Si tratta di una delle iniziative Sky legate alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi SKY#IoRestoACasa (https://www.sky.it/iorestoacasa) a sostegno della Protezione Civile per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e strumenti di ventilazione. La donazione può essere effettuata direttamente sul Conto Corrente n. 66387 (IBAN IT84Z0306905020100000066387) aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con la causale SKY IoRestoACasa Covid 19.