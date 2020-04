L'ex Ad del Milan ha svelato alcuni rimpianti durante il suo intervento a #CasaSkySport: "Potevamo prendere Del Piero, ancora ragazzino, per soli 5 miliardi: non me la sentii di spendere quei soldi. Avevo praticamente già concluso anche le trattative, poi sfumate, per Tevez e Baggio"

Un'esperienza di quasi 50 anni nel mondo del calcio. Trofei vinti, grandi colpi azzeccati e qualcuno solo sfiorato. La carriera di Adriano Galliani al Milan è stata caratterizzata anche da rimpianti, alcuni dei quali raccontati durante l'ospitata a Casa Sky Sport. "Piero Aggradi, allora ds del Padova e oggi scomparso, venne da noi e ci chiese per Del Piero, ancora ragazzino, 5 miliardi - ha spiegato l'attuale amministratore delegato del Monza -. Ci sono stati due giocatori che rimpiango tantissimo: Totti lo abbiamo corteggiato, ma voleva sempre restare a Roma. Lui sa che gli abbiamo sempre voluto bene, ma non siamo mai stati vicinissimi. Per Del Piero, invece, bastava dire di sì. Credo avesse 14-15 anni al tempo. Aggradi del Padova lo offrì a noi per primi, ma io non me la sentii di spendere quei 5 miliardi”.