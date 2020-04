L'ex amministratore delegato del club rossonero, ospite a Casa Sky Sport, rivela alcune vecchie trattative su due allenatori: "Sarri fu proprio a un passo dal Milan, davvero vicino vicino. Guardiola, invece, non è mai stato vicinissimo. Durante il suo anno sabbatico lo chiamai due-tre volte a New York, quando era negli Stati Uniti: ci provai, ma non fu mai davvero vicino a noi"