Sky Sport Uno, la settimana dei bomber inizia oggi con Ciro Immobile

Inizia oggi la settimana dedicata ai grandi bomber della Serie A con l’"Immobile Day". Se la stagione si concludesse, Ciro Immobile finirebbe come capocannoniere. Con 27 gol segnati in 26 partite giocate è superiore persino a Cristiano Ronaldo (21 gol). La programmazione di Sky Sport Uno parte proprio da lui, l'attaccante italiano di fama internazionale, con un passato anche in Liga e Bundesliga. Arrivato alla Lazio nel 2016 questa stagione ha trovato un vero e proprio stato di grazia. E allora la giornata non può che iniziare con una delle sue partite più belle con la maglia del Borussia Dortmund, in Champions League contro l’Arsenal, gara vinta 2 a 0 anche grazie a un suo bellissimo gol. Con "I Signori del Calcio" sarà lo stesso attaccante napoletano a ripercorrere la sua carriera e le squadre che lo hanno visto protagonista. Fino ad arrivare alla partita in prima serata scelta con la votazione da casa: Juventus-Lazio 1-2 del 14 ottobre 2017, in cui Immobile segnò una doppietta.

Su Sky Sport Serie A sarà invece la prima giornata "Icone del Calcio Day" con alcune delle rubriche più belle targate Sky Sport e il racconto dei protagonisti del calcio di oggi e di ieri attraverso le parole di Matteo Marani, Federico Buffa e Paolo Condò.

Su Sky Sport Football la nuova puntata de "La Giovane Italia", alle 14 e alle 24, mentre la prima serata è dedicata al calcio inglese con la Top gol di Premier League (alle 20.30).

Giornata tutta da seguire anche su Sky Sport Arena con l’Official Film 2019 de l’Augusta Masters (alle 17), mentre alle 18.30 il nuovo episodio di Icarus.

"Immobile Day", la programmazione su Sky Sport Uno