ll voto di oggi è per l’attaccante dell’Inter: sarete voi a scegliere quale partita di Lukaku vedere domani sera, in prime time, su Sky Sport Uno. Quattro le opzioni, le prime due del marzo 2019 quando il belga giocava nel Manchester United. Le altre, ovviamente, sono a tinte nerazzurre: il suo primo gol in Champions nella vittoria contro lo Slavia Praga e il Derby di Milano dello scorso febbraio. Per dare la vostra preferenza c'è tempo fino alle 20 di stasera