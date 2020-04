Il campionato polacco si prepara a ripartire dopo l'annuncio del premier Morawiecki che ha individuato nel 29 maggio la data per tornare in campo, seppur a porte chiuse. Oltre il calcio, via libera anche allo speedway

In Polonia il campionato di calcio, sospeso a causa della pandemia di Covid-19, dovrebbe riprendere il prossimo 29 maggio, con le gare che svolgeranno a porte chiuse. Lo ha annunciato il premier polacco Mateusz Morawiecki in conferenza: "Abbiamo un piano specifico per arrivare alla prima partita dell'Ekstraklasa (l’equivalente della nostra Serie A), che potrebbe svolgersi alla fine di maggio", ha dichiarato Morawiecki. Che successivamente ha poi specificato sulla sua pagina Facebook che la partita è prevista per il 29 maggio. La decisione - ha indicato - è stata presa dopo un confronto con i ministeri dello Sport e della Salute, nonché con le tutte organizzazioni sportive. I giocatori sono già isolati e saranno presto in grado di riprendere l'allenamento, in un quadro sanitario molto rigoroso. Come si legge nel comunicato ufficiale, il campionato polacco dovrebbe concludersi entro il 20 luglio.

Non solo il calcio, ripartono anche altri sport

In Polonia dunque lo sport è pronto a riparte, non solo il calcio: il premier Morawiecki ha preso la stessa decisione per quanto riguarda lo speedway, sport motociclistico molto popolare in Polonia e la cui competizione annuale attira atleti da tutto il mondo. La prima gara dovrebbe svolgersi il 12 giugno, sempre in assenza del pubblico. Ha anche annunciato la riapertura di due centri di allenamento per atleti, in preparazione dei Giochi olimpici di Tokyo, rinviati all'estate del 2021. Dal 4 maggio, i campi sportivi saranno riaperti, ma il numero di atleti sarà limitato a sei al momento. Saranno inoltre consentite partite di tennis aperte.