Ronald Koeman ricoverato per problemi cardiaci

Il ct della nazionale olandese è stato ricoverato per un problema al cuore ad Amsterdam. Secondo il suo agente Rob Jansen, le sue condizioni sarebbero stabili. Il Telegraaf scrive che gli sarebbe stata applicata una cateterizzazione cardiaca e che potrebbe lasciare l'ospedale già nella giornata di domani

CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI DEL 3 MAGGIO IN DIRETTA