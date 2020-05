Il peggio è passato. Ronald Koeman, ricoverato la scorsa domenica per un problema cardiaco, è stato dimesso e ora sta bene. Il commissario tecnico della nazionale olandese ha voluto ringraziare i medici e tutti coloro che abbiano avuto un pensiero per lui con un messaggio sui propri canali social. "C'è stata un po' di paura, lo scorso weekend. Per me, naturalmente, ma specialmente per la mia famiglia e gli amici. Fortunatamente i dottori dell'Academic Medical Center sono stati rapidi nell'assistermi e si sono comportati meravigliosamente, per questo sono molto grato a loro. Un tale evento aiuta a riportarti con i piedi per terra. È stato fantastico per me vedere quanta gente mi ha mostrato compassione. E quanti messaggi d'affetto ho ricevuto. Dalle conoscenze del mondo del calcio, dai club. Ma anche da persone totalmente sconosciute. Questo significa molto per me e vorrei ringraziare tutti. Nel frattempo mi sento di nuovo in forma come un violino. Ciò significa che tornerò a dare il massimo non appena una palla ricomincerà a rotolare. Ancora una volta: grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto. Ci rivedremo presto!".