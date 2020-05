Il Belgio ha ufficializzato la chiusura della stagione sportiva 2019/2020, comunicando anche i verdetti del campionato. L'Assemblea Generale della Pro League si è riunita digitalmente per determinare la cessazione della Jupiler League, principale competizione del paese, "a seguito della decisione del Consiglio di sicurezza nazionale e del decreto ministeriale dell'8 maggio 2020". Non solo è stata comunicata la chiusura anticipata del campionato, ma è stata anche resa definitiva la classifica maturata dopo le prime 29 giornate. Per questo motivo, il Club Brugge è ufficialmente campione di Belgio e parteciperà alla fase a gironi della prossima Champions League.

Gli altri verdetti: Waasland-Beveren retrocesso

Il Gent, che era secondo a 15 punti dalla vetta, ha ottenuto l'accesso al terzo turno di qualificazione alla Champions League 2020/2021. Al terzo posto si è classificato lo Sporting Charleroi, che andrà invece in Europa League al pari dell'Anversa, arrivato in quarta posizione. Lo Standard Liegi, sesto in classifica, dovrà partire dal secondo turno di qualificazione. All'ultimo posto c'è invece il Waasland-Beveren, che aveva 2 punti di distacco dall'Oostende al momento della sospensione del campionato. La Federazione ha deciso di decretare per questo club la retrocessione diretta in seconda divisione. Beerschot VA e OH Leuven, le due squadre che si stavano giocando la promozione dalla First Division tramite i playoff, si contenderanno un posto in Jupiler League. Se non si dovesse disputare questa partita, salirà invece il Westerlo in quanto unica società ad avere una licenza valida per salire nella massima serie.