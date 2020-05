Il City Football Group si espande ancora e arriva in Belgio, con l'acquisizione del Lommel SK. Si tratta del nono club del gruppo proprietario anche della famosa squadra di Manchester, ennesimo investimento nel mondo del calcio di questa società. Il Lommel milita nella seconda divisione del campionato belga, ha quasi un secolo di storia e da anni lavora attentamente sul settore giovanile. Il City Football Club ha individuato in questo club quello giusto per arrivare anche in Belgio, allargando un gruppo che già comprende, oltre al Manchester City, anche New York City negli Stati Uniti, Melbourne City FC in Australia, Yokohama F. Marinos in Giappone, Montevideo City Torque in Uruguay, Girona FC in Spagna, Sichuan Jiuniu FC in Cina e Mumbai City FC in India.

"Belgio paese in crescita nel calcio, attratti dalla loro cultura"

Ferran Soriano, amministratore delegato del City Football Group, ha commentato così quest'operazione: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto al Lommel SK nel City Football Group e di collaborare con i tifosi e la città per lo sviluppo del club. Il Belgio è uno dei migliori paesi calcistici d'Europa, come dimostrato dal successo della squadra nazionale e dallo sviluppo di giocatori di livello mondiale, alcuni dei quali conosciamo molto bene, come Kevin De Bruyne e Vincent Kompany. Quest'investimento fa parte della nostra strategia a lungo termine di essere presenti nei principali paesi, sviluppare un calcio magnifico e far crescere talenti. Siamo stati attratti dalla cultura, dalle strutture di formazione e dall'impegno di Lommel per lo sviluppo dei giovani e non vediamo l'ora di imparare dal loro approccio e aiutare il club ad evolversi nei prossimi mesi e anni".