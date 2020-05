Si è svolto presso il campo sportivo di Cermenate, in provincia di Como, il funerale di Andrea Rinaldi scomparso a 19 anni per un aneurisma cerebrale. Circa 400 i presenti nel ricordo del calciatore, misura massima con distanziamento prevista per le norme anti-Coronavirus. Bara coperta di fiori e maglie da calcio, la grande passione del ragazzo cresciuto nell'Atalanta

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI