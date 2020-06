La federazione comincia già a progettare il futuro dei migliori calciatori del Belgio, mettendo a disposizione dei corsi da allenatore per le licenze UEFA. Necessario un minimo di presenze in nazionale: 50 per gli uomini, 25 per le donne. Nell'elenco, oltre a Lukaku e Mertens, c'è anche l'ex sampdoriano Praet

Il mercato poteva riunirli, se Mertens avesse raggiunto Lukaku all'Inter. Ma il rinnovo col Napoli è imminente, dunque dovranno accontentarsi di far coppia solo in nazionale. E magari un giorno potranno sfidarsi in panchina, perché la federcalcio del Belgio ha voluto pensare al futuro dei suoi atleti migliori e ha messo a disposizione di giocatori e giocatrici maggiormente rappresentativi la possibilità di partecipare ai corsi di allenatori UEFA A e B. Per gli uomini, i requisiti sono aver collezionato almeno 50 presenze con la nazionale o aver fatto parte della spedizione mondiale del 2018; per le donne, sono richieste minimo 25 presenze e aver giocato per cinque anni al livello più alto di un campionato nazionale riconosciuto. Mertens e Lukaku sono gli unici giocatori dell'attuale Serie A a poter frequentare i corsi, ma ci sono anche due che sono passati dal nostro campionato: l'ex sampdoriano Praet e l'ex meteora giallorossa Vermaelen. L’inizio era previsto per lo scorso marzo ma ovviamente il diffondersi dell’epidemia ha bloccato la partenza del progetto.

I 37 atleti che potranno partecipare

Uomini: Dedryck Boyata, Koen Casteels, Nacer Chadli, Laurent Ciman, Kevin De Bruyne, Steven Defour, Guillaume Gillet, Christian Kabasele, Nicolas Lombaerts, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Thomas Meunier, Simon Mignolet, Divock Origi, Sébastien Pocognoli, Dennis Praet, Matz Sels, Timmy Simons, Leandro Trossard, Youri Tielemans, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Axel Witsel.

Donne: Julie Biesmans, Janice Cayman, Maud Coutereels, Tine De Caigny, Audrey Demoustier, Nicky Evrard, Diede Lemey, Sophie Mannaert, Davina Philtjens, Lenie Onzia, Britt Van Hamel, Ella Van Kerkhoven, Tessa Wullaert, Aline Zeler.