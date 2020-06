Le nove promosse in Serie C: c'è anche il Palermo

Dopo la chiusura definitiva dei campionati dilettantistici, il Consiglio Federale si è pronunciato riguardo promozioni e retrocessioni del campionato di Serie D. Le prime in classifica vanno nei professionisti, c'è anche il Palermo tra le magnifiche nove. Le ultime quattro di ogni girone retrocesse in Eccellenza

Il campionato di Serie D era stato già dichiarato concluso, insieme a tutti gli altri campionati dilettantistici, nel precedente Consiglio Federale. Restava da sciogliere definitivamente il nodo riguardante le promozioni in Serie C e le retrocessioni in Eccellenza. Confermata l'idea di partenza, con le prime classificate dei nove gironi che possono dunque festeggiare il passaggio nei professionisti. Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo nella prossima stagione giocheranno in Serie C.

Le retrocessioni in Eccellenza

Confermata anche la prima idea riguardante le retrocessioni: andranno in Eccellenza le ultime quattro di ogni girone, per un totale di 36 società. Si tratta di Fezzanese, Vado, Verbania, Ligorna, Levico Terme, Milano City, Dro Alto Garda Calcio, Inveruno, Vigasio, Tamai, San Luigi, Villafranca, Ciliverghe, Alfonsine, Savignanese, Pomezia, Bastia, Ponsacco, Tuttocuoio, Sangiustese, Avezzano, Chieti, Jesina, Città di Anagni Calcio, Pro Calcio Tor Sapienza, Academy Ladispoli, Calcio Budoni, Grumentum Val D'Agri, Nardò, Francavilla, Agropoli, Corigliano, Marsala, San Tommaso, Palmese. Resta da sciogliere il nodo che riguarda la quartultima del girone D: il Crema ha un punto in meno rispetto alla Sammaurese, che però ha giocato una partita in più.