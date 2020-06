Consiglio FIGC: ecco le decisioni da prendere

Come procedere in caso di chiusra anticipata della stagione

Si voterà. E servono 11 voti per determinare la scelta. 3 sono però i rappresentanti della Lega di Serie A, che molto difficilmente potranno trovare almeno 8 adesioni per far valere la posizione approvata venerdì in Assemblea da 16 club su 20: la media punti in casa e in trasferta moltiplicata per le restanti giornate varrà a determinare la classifica finale e i posti in Europa, ma lo scudetto verrà assegnato solo se già conquistato aritmeticamente al momento dello stop e le retrocessioni saranno bloccate a meno che non siano a quel punto già state stabilite sul campo