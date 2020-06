I due compagni di squadra protagonisti di un divertente scambio di battute su Instagram. Il colombiano riprende il difensore per la voracità con cui mangia: la risposta in un video in cui De Ligt dimostra di aver imparato come ci si comporta a tavola

De Ligt ha imparato le buone maniere, ed è tutto merito di Cuadrado. Come si sta seduti a tavola, come impugnare forchetta e coltello, gomiti aderenti al corpo e postura corretta. Un corso accelerato… via Instagram, la piattaforma social su cui si è tenuto il simpatico scambio di battute tra i due compagni di squadra alla Juventus.



Parte tutto dal colombiano, che immortala e condivide con il mondo la voracità con cui il difensore olandese, all’ora di pranzo nel centro di allenamento, si avventa sul piatto, incurante del galateo. “Ma come mangi? Sembri Hulk”, gli scrive in una delle sue stories. Una presa in giro che a De Ligt e compagna non vanno giù: in serata, all’ora di cena, la pronta risposta arriva dal profilo di Annekee, con la prova filmata di come il suo Matthijs sia cambiato nel giro di poche ore, trasformandosi in un vero lord...