La task force guidata da Vittorio Colao ha presentato al premier Conte il suo piano per rilanciare il Paese dopo l'emergenza Covid-19. Questi i 6 macro-settori e i 6 corrispondenti obiettivi: imprese e lavoro come "motore dell'economia", infrastrutture e ambiente come "volano del rilancio", turismo arte e cultura come "brand del Paese", pubblica amministrazione "alleata dei cittadini e imprese", istruzione e ricerca "fattori chiave per lo sviluppo", individui e famiglie "in una società più inclusiva e equa