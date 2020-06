Su Sky Sport Uno è "Maldini Day": il programma

Programmazione nel segno di Paolo Maldini, su Sky Sport Uno. Potrete rivivere in integrale o nell'History Remix Champions League Paolo Maldini le finali vinte di Champions League del 1993, 2003 e 2007. Poi l'incredibile DNA del calcio che si tramanda di padre in figlio in "Storie di Campioni - Dinastia Maldini". La sua carriera raccontata ne "I Signori del Calcio - Paolo Maldini" e lo speciale di "Buffa incontra Maldini". Il Maldini Day è una vera e propria celebrazione dell'ex capitano di Milan e Nazionale, ora direttore tecnico della squadra della quale è stato bandiera vestendone la maglia per ben 25 anni.