L'allarme coronavirus torna a suonare e, questa volta, rischia di avere pesanti conseguenze. Lo Zurigo, infatti, ha fatto sapere con un comunicato ufficiale che, dopo la positività al Covid-19 di Mirlind Kryeziu, sono state riscontrati altri contagiati all'interno del club. In una prima nota, la società svizzera aveva affermato di aver trovato altri positivi dopo il test effettuato sui calciatori, i membri dello staff e tutti gli altri dipendenti, sottoponendo l'intera squadra all'isolamento domestico e confermando di "seguire tutte le linee guida e le istruzioni emesse dal BAG (l'Ufficio federale della sanità pubblica ndr) e dal dipartimento sanitario del Cantone". Poi, con un secondo comunicato, la società ha certificato - specificando che non ne sono emersi di nuovi dalla mattina - il numero dei positivi al coronavirus: sono 9 , di cui 6 calciatori e 3 elementi dello staff. Sono tutti asintomatici o presentano al massimo sintomi lievi.

Il presidente dello Zurigo, inoltre, a seguito di speculazioni ha tenuto a far sapere che "Mirlind Kryeziu si è comportato in modo professionale, esemplare e responsabile, sottoponendosi immediatamente al test dopo il sorgere dei primi sintomi. Come tutti gli altri dipendenti della società, conosce le istruzioni e le misure precauzionali da adottare. A causa dell'alta viralità del coronavirus, esiste tuttavia sempre un certo rischio di infezione. Non è stato ancora dimostrato se Kryeziu sia stato il primo a scatenare la catena dei contagi".