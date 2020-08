Figc assegna scudetto primavera all'Atalanta

La Figc ha assegnato lo scudetto Primavera all'Atalanta. Il campionato era stato sospeso definitivamente a marzo per l'emergenza coronavirus. Per i nerazzurri si tratta del secondo titolo consecutivo

L'Atalanta è campione d'Italia Primavera per il secondo anno consecutivo. Lo ha deliberato il consiglio federale Figc attraverso il coefficiente correttivo già adottato in altri campionati. Retrocedono Chievo, Napoli e Pescara, mentre sono promosse al campionato Primavera 1 Milan, Ascoli e Spal. Per quanto riguarda la Primavera femminile risultano vincenti dei loro rispettivi gironi la Juventus e la Roma. Il consiglio federale ha proposto alla Divisione calcio femminile di valutare la possibilità di uno spareggio tra le due squadre alla ripresa dell'attività agonistica.