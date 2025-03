Viareggio Cup al Genoa di Ruotolo: Fiorentina ko

La squadra rossoblu allenata da Ruotolo ha sconfitto in finale la Fiorentina ed è tornata a vincere la Coppa Carnevale a 18 anni dall'ultima volta: decisivo il gol di Marconi. Presenti in tribuna anche l'allenatore del Genoa Vieira e il presidente viola Commisso, oltre all'ex ct azzurro Lippi. Come miglior giocatore del torneo, premiato il figlio d'arte Lorenzo Colonnese, capitano del Genoa

Il Genoa torna a vincere la Viareggio Cup , diciotto anni dopo l'ultima volta. Nella finale giocata oggi, l' Under 1 8 rossoblu allenata da Gennaro Ruotolo -recordman di presenze con la maglia del Grifone e già allenatore capace di vincere due scudetti di categoria con i suoi ragazzi- ha battuto in finale la Fiorentina per 1-0. La rete decisiva di Alessio Marconi al minuto 28' su corta respinta del portiere viola Dolfi. Una finale che è "tornata a casa", allo stadio dei Pini di Viareggio , riaperto dopo sette anni dalla chiusura per motivi di sicurezza. E che ha visto il Genoa tornare ad alzare, dopo l'ultimo successo nel 2007, la Coppa Carnevale , arrivata alla sua 75esima edizione.

Vieira, Commisso e Lippi in tribuna

Ad assistere alla partita, oltre 2mila spettatori, e tra di loro c'era anche l'allenatore della Prima Squadra del Genoa, Patrick Vieira, sceso poi in campo per complimentarsi con Ruotolo e i suoi ragazzi, insieme al ds Ottolini e al Club Manager Marco Rossi. In tribuna per la Fiorentina, anche il presidente viola Rocco Commisso, il ds Daniele Pradé e il dg Alessandro Ferrari. Non è voluto mancare nemmeno l'ex ct della Nazionale (e viareggino) Marcello Lippi. Per i rossoblu si tratta della terza vittoria a Viareggio, dopo quelle del 1965 e del 2007, su cinque finali disputate. I viola invece hanno mancato il loro nono successo.