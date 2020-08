Durante l'amichevole tra Ajax e Hertha Berlino, Daley Blind si è improvvisamente accasciato al suolo spaventando tutti i presenti alla Johan Cruijff Arena. Un episodio che, per qualche istante, ha gelato lo stadio, dai protagonisti dell'incontro ai circa 6000 spettatori presenti sugli spalti. Blind è stato immediatamente avvicinato dai compagni di squadra e dagli avversari che erano nelle sue vicinanze e, qualche attimo dopo, è stato soccorso dallo staff medico del club olandese. Qualche istante di paura poi, fortunatamente, si è rialzato e ha lasciato il campo con le sue gambe . Per la cronaca, la partita è finita 1-0 per l'Ajax.

Il precedente di dicembre

leggi anche

Ajax, stop per Blind: ha problemi al cuore

Non si tratta della prima volta in cui Blind è protagonista di un episodio del genere. Già lo scorso 10 dicembre, infatti, durante la sfida di Champions League contro il Valencia, il difensore ebbe un problema simile. Successivamente Blind fu sottoposto a degli esami che evidenziarono una miocardite, ovvero una infiammazione del miocardio per cui fu necessario un intervento per l'inserimento nel suo corpo di un defibrillatore sottocutaneo. Solo qualche mese dopo, a febbraio, l'olandese tornò in campo.