Primavera, trionfo Fiorentina in Coppa Italia

Altro trionfo, il secondo consecutivo. La Fiorentina Primavera mette le mani sulla Coppa Italia di categoria, proprio come era riuscita a fare nella stagione precedente. In quel caso a farne le spese fu il Torino, in questo il Verona. Una favola, quella dei gialloblù, che si è interrotta sul più bello: la squadra di Nicola Corrent, pur partendo dalla Primavera 2 (la Serie B del campionato giovanile per intendersi), era riuscita ad arrivare fino in fondo eliminando Spal, Pordenone, Cagliari, Frosinone e Roma. L'ostacolo Fiorentina, però, si è confermato troppo grande. I viola, che dal canto loro avevano avuto la meglio su Genoa, Milan e Juventus, regalano così il primo trofeo da allenatore ad Alberto Aquilani. Una notte "storica" quella del Mapei Stadium - il teatro dell'incontro - per l'ex Roma, che aveva iniziato la carriera da mister alla guida dell'Under 18 raccogliendo due pareggi e sette sconfitte in 9 partite. Infine il riscatto e la prima gioia, coincisa con la prima coppa. Decisiva la rete di Eduard Dutu, centrale di difesa romeno con un passato nelle giovanili della Lazio, che di testa ha fatto esultare Commisso dagli Stati Uniti e tutta la dirigenza viola presente in tribuna, da Iachini e Pradè a Barone e Antognoni.