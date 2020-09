Gravina: "Italia-Olanda a Bergamo con il pubblico"

“Ritrovare la normalità è fondamentale”, parte da qui l’intervento del presidente della Figc a Sky Sport24. In questa direzione va anche l’apertura al pubblico “con una presenza significativa” per Italia-Olanda, che si giocherà a Bergamo. Una riapertura che a breve potrebbe coinvolgere non solo la Serie A, perché il “calcio è unico”

"Tornare a Bergamo è un atto doveroso per calcio, è un segno di speranza per tutti i tifosi. Relazionarsi e ritrovare la normalità è fondamentale: per Italia-Olanda auspichiamo una presenza significativa di pubblico, potrebbe essere la svolta per i tornei internazionali con il ritorno del pubblico negli stadi". E' uno dei temi d'attualità affrontati dal presidente della Figc Gabriele Gravina- che ha parlato a Sky Sport24- a proposito dello spostamento da Milano a Bergamo della sede della partita della nazionale in programma il 14 ottobre.

approfondimento L'Italia tornerà a giocare a Bergamo dopo 14 anni "Il calcio ha dimostrato un senso di responsabilità nel rispettare i protocolli", ha aggiunto poi il presiedente della Figc, ottimista per il prossimo futuro. "Abbiamo completato la stagione scorsa e il risultato è sotto gli occhi di tutti: contagi pari a zero e rispetto dei protocolli. Aspetterei il 7 ottobre: c'è una piccola presenza negli stadi ora, ma il calcio è unico e non può essere diverso tra Serie A, B o dilettanti. A breve - ha concluso Gravina- aspettiamo risposte dal Cts su alcune nostre richieste".