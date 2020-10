Formazioni ufficiali dal Franchi, tradizionale 4-3-3 per l'Italia di Mancini che adotta tante novità a partire dai giocatori del Sassuolo: esordio assoluto per Caputo, schierato in attacco con Berardi oltre ad El Shaarawy. E a centrocampo confermato Locatelli, positivo ad Amsterdam in Nations League. Completano la mediana Cristante e Bonaventura, c'è Sirigu tra i pali. In difesa Mancini e Acerbi al centro, Lazzari e Biraghi sulle fasce