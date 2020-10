Tre portieri col Covid: Sheva convoca Shovkovskiy

Il coronavirus sta condizionando il mondo del calcio, non solo per quanto riguarda gli impegni dei club ma ovviamente anche per quelli delle varie nazionali. L'Ucraina, per esempio, è in clamorosa emergenza in vista delle prossime partite contro la Francia in amichevole e in Nations League contro Germania e Spagna. I tre portieri Pyatov, Lunin e Pankiv, infatti, sono risultati positivi al Covid-19 e Andriy Shevchenko, per tamponare l'emergenza, ha deciso di convocare Oleksander Shovkovskiy. Una leggenda del calcio ucraino, recordman di presenze con la maglia della Dinamo Kiev, club con il quale ha vinto ben 30 trofei collezionando più di 500 presenze. In Nazionale 92 partite distribuite tra il 1994 e il 2012, oggi a 45 anni è preparatore dei portieri dell'Ucraina e, per l'emergenza, anche 'numero 12'. A giocare titolare sarà Bushchan, portiere classe 1994 della Dinamo Kiev. Ma se quest'ultimo avrà dei problemi, Shovkovskiy tornerà in campo più di 3 anni dopo il ritiro e difenderà i pali della Nazionale otto anni dopo l'ultima volta (contro Israele nel febbraio del 2012).