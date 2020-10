La Federazione belga cerca sul web nuovi coach per le nazionali femminili Under 16 e Under 19: l'annuncio sui social, con tanto di requisiti necessari per poter inviare via mail la propria candidatura CORONAVIRUS, DATI E NOTIZIE IN TEMPO REALE

"Job alert! Wanted assistant coach". L’annuncio di lavoro potrebbe sembrare simile a tanti altri presenti sul web, tra social e siti specializzati: di decisamente "diverso", però, c’è che a proporre l’incarico a migliaia di potenziali candidati è la Royal Belgian FA, la Federazione calcistica belga, alla ricerca di due nuovi allenatori per le nazionali femminili Under 16 e Under 19.