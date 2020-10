Club Brugge, ko col Leuven a 4 giorni dalla Lazio

Lazio e Club Brugge, dopo le rispettive vittorie contro Borussia Dortmund e Zenit, comandano il girone F di Champions League, in attesa dello scontro diretto in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 21. Ma mentre i biancocelesti vincevano contro il Bologna per 2-1, il Club Brugge cadeva in campionato sul campo del Leuven. Il club belga ha interrotto così una striscia di 7 risultati utili consecutivi, dando ora allo Charleroi la possibilità di portarsi da solo in vetta e correndo il rischio di essere superata da altre 3 squadre e di ritrovarsi in un colpo solo dal primo al quinto posto in classifica. Club Brugge battuto per 2-1 in casa del Leuven, con il primo tempo che finisce 1-1 con un botta e risposta su calcio di rigore con Henry per i padroni di casa e Lang per gli ospiti. La partita viene decisa nel secondo tempo, con il gol vittoria che arriva al 57': azione avvolgente del Leuven, Sowah trova il filtrante giusto per Mercier che batte Horvath con uno straordinario diagonale di sinistro che s'infila nell'angolino. L'attaccante francese era proprio sul filo del fuorigioco ma, dopo un controllo VAR, l'arbitro ha regolarmente concesso il gol che ha determinato la vittoria dei padroni di casa e la sconfitta del Club Brugge, che dunque cade a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro la Lazio.