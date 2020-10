Auguri Diego, tutti gli speciali su Sky Sport

Su Sky Sport Serie A un’intera giornata dedicata al Pibe de Oro: una raccolta di documentari, speciali, tra cui “Maradona 60”, nuovo appuntamento de “L’Uomo della Domenica” di Porrà. Anche on demand e su Sky Q disponibile una sezione dedicata. Inoltre su Sky Sport 24 ospiti, interviste e approfondimenti nel corso di tutta la giornata

Oggi, venerdì 30 ottobre, su Sky Sport Serie A (tutti i contenuti disponibili anche on demand e su Sky Q con una sezione dedicata) un’intera giornata dedicata a Maradona, nel giorno del suo 60^ compleanno. Documentari, speciali- tra cui l'inedito “L’Uomo della Domenica- Maradona 60”-, per raccontare colui che con le sue imprese ha scritto la storia del calcio e dello sport mondiale. Sarà l’opportunità per rivivere, ad esempio, “Buffa e Morales – Storie di Futbol” che racconta il gol passato alla storia durante Argentina-Inghilterra del Mondiale 1986 e reso ancor più spettacolare grazie all’irripetibile telecronaca di Victor Hugo Morales, celebre giornalista e telecronista uruguaiano, protagonista dell’incontro con Federico Buffa (alle 13 e alle 19). Alle 10.45 e alle 21, in onda la riproposizione dello speciale del 2005, “La Noche del 10” presentato da Alessia Tarquinio e Marco Cattaneo: chiacchiere, musica e per la prima volta insieme in tv Maradona e Pelé, i due più grandi calciatori del ‘900. Alle 15.30, appuntamento con #SkyBuffaPresenta: “Maradona by Kusturica”, documentario del 2008 diretto da Emir Kusturica, presentato il 20 maggio 2008 fuori concorso al 61° Festival di Cannes. Di scena i luoghi dove lo stesso Maradona visse, rivisitati dall’ex calciatore con il regista. La parabola viene ripercorsa tra Buenos Aires, Napoli, Cuba. Dalle umili origini al suo esordio nell’Argentinos Juniors ai momenti più alti, lo scudetto con il Napoli nel 1990, il Mondiale vinto con la Nazionale argentina nel 1986 in Messico e quelli più bassi, come la squalifica ai Mondiali di calcio del 1994 negli Stati Uniti d’America per positività all’efedrina.

approfondimento Porrà racconta Maradona: "Il più umano degli Dei" Inoltre, “History Remix: Maradona vs Platini”. E, tra gli altri speciali, sempre di Buffa, “Storie Mondiali Diegoooo!” e “Buffa Racconta Maradona”; di Giorgio Porrà “L’Uomo della Domenica: Napoli Campione”. E anche “Storie: 1984, ho visto Maradona" di Matteo Marani (alle 14.30 e 22.30). Da non perdere, inoltre, l’appuntamento con la puntata speciale de “L’Uomo della Domenica” dal titolo “Maradona 60”: in onda alle 14.00, 20.00 e 23.30.

Zola, Ferrara, Di Marzio, Salvatore Esposito tra gli ospiti di Sky Sport 24 Anche Sky Sport 24 si celebrerà il compleanno del Pibe de Oro. A partire dalle prime edizioni con il direttore del quotidiano "Il Mattino" di Napoli, poi alle 13.30 in studio Matteo Marani e Fabio Tavelli, insieme a Gianfranco Zola. Nel corso della giornata interverranno inoltre Massimo Tecca con Andrea Carnevale e Bruno Pizzul in collegamento. Ma non solo: la puntata di "23" sarà interamente incentrata su Maradona. A partire dalle ore 23, tantissimi gli ospiti presenti in studio e in collegamento: Matteo Marani, autore di “1984 Ho visto Maradona” appartenente al più ampio ciclo “Storie di Matteo Marani”; Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, il primo a scovare il talento di Maradona durante un viaggio in Argentina per il Mondiale 1978; Ciro Ferrara, ex calciatore e autore del libro “Ho visto Diego”; Salvatore Esposito, attore napoletano e grande sostenitore del Napoli.