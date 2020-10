Porrà racconta Maradona: "Il più umano degli Dei"

Il genio fragile – lo definisce Giorgio Porrà -, fuori categoria, sempre, nell’enormità delle imprese come nel fragore delle cadute, nella prepotenza del talento e nelle tante contraddizioni. Al mito di Diego Armando Maradona è dedicato il nuovo percorso ricco di suggestioni letterarie, cinematografiche e musicali. Immancabile, per esempio, il personaggio di Maradona, immaginato dal film “Youth” di Paolo Sorrentino: un Maradona enorme, ansimante, goffo, ma con quel mancino benedetto che manda in orbita una pallina da tennis, così come il Diego di ieri e di oggi, rispedisce lontano tutti i suoi guai e tutte le critiche. “Alle volte immagino di dividere le cose in quelle umane e sovrumane – ha scritto Osvaldo Soriano nel suo libro “Fùtbol” -. Borges e Cervantes avevano qualcosa di indefinibile, che li poneva al di là, ed è per questo che perdoniamo loro un sacco di cose. Maradona è così, non è di questo mondo. Maradona esiste per la gloria di Dio”.