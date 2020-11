Un gol per raggiungere il mito Ferenc Puskas al quarto posto della classifica dei bomber all time: è questo l’ultima sfida di Cristiano Ronaldo, che ha già fissato il nuovo obiettivo in vista dell’amichevole tra Portogallo e Andorra che si giocherà mercoledì sera ore 20.45 allo stadio Da Luz di Lisbona. L’attaccante della Juventus potrebbe partire dalla panchina, ma visto il nuovo record alla portata difficilmente non verrà mandato in campo a partita in corso: Ronaldo, infatti, ha realizzato al momento 745 reti in carriera tra nazionale e club, uno in meno rispetto a Puskas. Terzo nella speciale classifica Romario, secondo Pelé e primo con 805 reti Josef Bican, leggenda dello Slavia Praga.