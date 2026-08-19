La Lazio è molto vicina a Josip Sutalo, difensore centrale croato dell'Ajax. La trattativa tra i biancocelesti e il club olandese è in fase avanzata: operazione in prestito con diritto di riscatto

Dopo l'addio di Mario Gila, la Lazio si è messa alla ricerca di un nuovo difensore centrale e ora è molto vicina a Josip Sutalo. Il difensore centrale croato è stato individuato come il nome giusto per rinforzare la retroguardia della squadra di Gattuso e la trattativa del club biancoeleste con l'Ajax è in fase avanta. Il centrale classe 2000 è pronto a trasferirsi in Italia in prestito con diritto di riscatto.