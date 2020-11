Relegato nella Serie B olandese dove staziona a metà classifica, l'FC Eindhoven non brilla per individualità ma attenzione ai suoi portieri. Lo dimostra il video pubblicato sull'account Instagram del club, dove l'allenamento lascia a bocca aperta: pur adottando ogni mezzo e superficie, la reattività dei giocatori non concede nemmeno un gol. E a fare un figurone è il 18enne Jort Borgmans