Gasp: "Tante cose buone. Dybala? Gioca sempre"

Roma-Genoa, Gasp: "Prendiamo tante cose buone. Dybala? Se può, gioca sempre"

Serie A

L'allenatore della Roma commenta la vittoria contro il Genoa: "Nel secondo tempo la gara è un po' scaduta ma portiamo via tante cose buone". Su Dybala in condizione: "A prescindere da come sta lui gioca perché ha qualità altissime". Su Koné: "Ha margini di miglioramento anche lui, certo che se facesse qualche gol in più sarebbe anche difficile trattenerlo alla Roma"

HIGHLIGHTSCLASSIFICA - PAGELLE

Contento a metà Gian Piero Gasperini nonostante una vittoria della Roma netta sul Genoa con spunti interessanti specialmente nel primo tempo: "Si, indubbiamente. Siam partiti facendo qualche errore tecnico ma poi ci siamo mossi bene ed eravamo sempre pericolosi - dice - Mi dispiace per il secondo tempo perché la partita è un po’ scaduta ma dobbiamo prendere tante cose buone da questa gara". Sull'idea che la Roma vinca le partite quando gioca un 'vero' centravanti: "Non so che statistiche ci siano che dicono questo ma Ferguson ha giocato sempre, ha giocato anche tanto Dovbyk ma delle volte siamo partiti in un modo e poi le abbiamo finite in un altro - spiega - La cosa che conta è fare le prestazioni, non si può sbagliare atteggiamento e intensità perché questa squadra quando ha fatto le prestazioni ha vinto e quando non le ha fatte non ha vinto".

"Dybala in questa Roma gioca a prescindere"

Stasera si è visto un Dybala non solo tecnicamente ma anche fisicamente brillante: "Dybala? Se non ha infortuni gioca a prescindere perché non abbiamo un giocatore con questo tasso di qualità, poi quando è in queste condizioni gli attacchi vengono in maniera diversa, poi quando non sta benissimo è diverso. Ma anche se è un po’ acciaccato va bene lo stesso, se può giocare, lui gioca". Tra i migliori e forse tra gli irrinunciabili c'è Manu Koné: "Ha margini come tutti i giocatori ma non dobbiamo sempre sottolineare quello che manca, è un nazionale francese titolare, ha delle caratteristiche straordinarie per certi aspetti, se facesse anche qualche gol in più sarebbe meglio per la Roma ma ha sicuramente ha dei margini anche lui".

