Gasp: "Tante cose buone. Dybala? Gioca sempre"

L'allenatore della Roma commenta la vittoria contro il Genoa: "Nel secondo tempo la gara è un po' scaduta ma portiamo via tante cose buone". Su Dybala in condizione: "A prescindere da come sta lui gioca perché ha qualità altissime". Su Koné: "Ha margini di miglioramento anche lui, certo che se facesse qualche gol in più sarebbe anche difficile trattenerlo alla Roma"

Contento a metà Gian Piero Gasperini nonostante una vittoria della Roma netta sul Genoa con spunti interessanti specialmente nel primo tempo: "Si, indubbiamente. Siam partiti facendo qualche errore tecnico ma poi ci siamo mossi bene ed eravamo sempre pericolosi - dice - Mi dispiace per il secondo tempo perché la partita è un po’ scaduta ma dobbiamo prendere tante cose buone da questa gara". Sull'idea che la Roma vinca le partite quando gioca un 'vero' centravanti: "Non so che statistiche ci siano che dicono questo ma Ferguson ha giocato sempre, ha giocato anche tanto Dovbyk ma delle volte siamo partiti in un modo e poi le abbiamo finite in un altro - spiega - La cosa che conta è fare le prestazioni, non si può sbagliare atteggiamento e intensità perché questa squadra quando ha fatto le prestazioni ha vinto e quando non le ha fatte non ha vinto".