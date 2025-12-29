Mourinho show dopo il 2-2 tra Braga e Benfica: "Abbiamo vinto 3-2", sostiene in modo polemico riferendosi a un gol annullato a Dahl al minuto 73. Poi chiarisce in conferenza stampa: "Parlo ironicamente, altrimenti sarei pesantemente sanzionato". E il Benfica lo sostiene sui social...

José Mourinho sceglie l’ironia per commentare il 2-2 tra Benfica e Braga, maturato dopo l'annullamento al 74' della rete di Dahl, che sarebbe stato il gol vittoria delle Aquile. Nell'intervista flash post gara a "Sport Tv", lo Special One non ha dubbi: "Penso che sia una grande vittoria. Nel secondo tempo c'è stato solo il Benfica, ribaltare il risultato e vincere qui 3-2 è un risultato fantastico per noi. I giocatori lo meritano per lo sforzo, con tutto il rispetto per il Braga che ha creato difficoltà che noi aspettavamo". Parole che hanno fatto discutere, considerando che il risultato è stato un pareggio ma quando l'intervistatore glielo ricorda, ecco che inizia lo show con Mou che ripete per quattro volte, "abbiamo vinto".