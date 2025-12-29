Braga-Benfica finisce 2-2. Non per Mourinho: "Abbiamo vinto 3-2". Cosa è successo VIDEOla ricostruzione
Mourinho show dopo il 2-2 tra Braga e Benfica: "Abbiamo vinto 3-2", sostiene in modo polemico riferendosi a un gol annullato a Dahl al minuto 73. Poi chiarisce in conferenza stampa: "Parlo ironicamente, altrimenti sarei pesantemente sanzionato". E il Benfica lo sostiene sui social...
José Mourinho sceglie l’ironia per commentare il 2-2 tra Benfica e Braga, maturato dopo l'annullamento al 74' della rete di Dahl, che sarebbe stato il gol vittoria delle Aquile. Nell'intervista flash post gara a "Sport Tv", lo Special One non ha dubbi: "Penso che sia una grande vittoria. Nel secondo tempo c'è stato solo il Benfica, ribaltare il risultato e vincere qui 3-2 è un risultato fantastico per noi. I giocatori lo meritano per lo sforzo, con tutto il rispetto per il Braga che ha creato difficoltà che noi aspettavamo". Parole che hanno fatto discutere, considerando che il risultato è stato un pareggio ma quando l'intervistatore glielo ricorda, ecco che inizia lo show con Mou che ripete per quattro volte, "abbiamo vinto".
Mourinho insiste anche in conferenza stampa, poi chiarisce l’ironia
Mourinho ha inizialmente mantenuto la stessa linea anche in conferenza stampa: "È stato un ottimo secondo tempo e abbiamo vinto 3-2". Poi, però, ha abbandonato l’ironia: "Ovviamente sto parlando ironicamente, se non lo facessi sarei pesantemente sanzionato. Il club farà una dichiarazione? Non lo so. Io alleno e basta".
Il Benfica sta con Mou: sui social continuano le polemiche
Dal club è arrivato pieno sostegno dopo lo sfogo dell'allenatore. Sui canali social del club è stato pubblicato il video del gol annullato accompagnato da una didascalia eloquente: "Il gol della vittoria del Benfica sul Braga".