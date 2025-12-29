Gianni Infantino: "Fuorigioco, stiamo pensando ad una modifica per aiutare gli attaccanti"la proposta
Durante il World Sport Summit di Dubai, Gianni Infantino ha proposto un cambio della regola del fuorigioco, in modo da favorire gli attaccanti. ll presidente della Fifa si è concentrato anche sull'impatto del Var nel mondo del calcio e sul tema delle interruzioni durante le partite
"Consideriamo la regola del fuorigioco, che si è evoluta nel corso degli anni, imponendo all'attaccante di posizionarsi dietro il difensore o in linea con il difensore: forse in futuro dovrà essere completamente davanti per essere in fuorigioco". Con queste parole il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha proposto, durante il World Sport Summit di Dubai, una modifica del fuorigioco. Secondo Infantino, il fuorigioco si dovrebbe fischiare solamente quando il corpo dell'attaccante è totalmente oltre l'ultimo difensore, smentendo la linea del fuorigioco semi-automatico adottata nelle ultime stagioni. Con la proposta di Infantino, infatti, i gol viziati da posizioni irregolari millimetriche o parziali sarebbero da convalidare, cosa che non accade con l'ausilio della tecnologia.
Infantino: "Interruzioni da ridurre al minimo"
Non si è parlato solamente di modifiche all'offside a Dubai: Infantino ha avuto anche modo di esprimere la sua opinione sul Var, strumento prezioso per aiutare gli arbitri: "Anni fa abbiamo introdotto il Var per rendere il calcio più equo, per dare all'arbitro l'opportunità di correggere un errore che milioni e milioni di persone a casa o persino allo stadio avrebbero potuto vedere - ha detto il presidente della Fifa - Stiamo migliorando continuamente il Var con una tecnologia sempre più avanzata per aiutare gli arbitri a prendere la decisione giusta. Continuiamo a esaminare le regole, chiedendoci come possiamo rendere il gioco più offensivo, più attraente". Sul tema delle perdite di tempo e delle interruzioni, Infantino ha un'opinione netta: "Stiamo valutando misure per evitare perdite di tempo. È importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo".