" Consideriamo la regola del fuorigioco, che si è evoluta nel corso degli anni, imponendo all'attaccante di posizionarsi dietro il difensore o in linea con il difensore : forse in futuro dovrà essere completamente davanti per essere in fuorigioco". Con queste parole il presidente della Fifa, Gianni Infantino , ha proposto, durante il World Sport Summit di Dubai , una modifica del fuorigioco. Secondo Infantino, il fuorigioco si dovrebbe fischiare solamente quando il corpo dell'attaccante è totalmente oltre l'ultimo difensore, smentendo la linea del fuorigioco semi-automatico adottata nelle ultime stagioni. Con la proposta di Infantino, infatti, i gol viziati da posizioni irregolari millimetriche o parziali sarebbero da convalidare , cosa che non accade con l'ausilio della tecnologia.

Infantino: "Interruzioni da ridurre al minimo"

Non si è parlato solamente di modifiche all'offside a Dubai: Infantino ha avuto anche modo di esprimere la sua opinione sul Var, strumento prezioso per aiutare gli arbitri: "Anni fa abbiamo introdotto il Var per rendere il calcio più equo, per dare all'arbitro l'opportunità di correggere un errore che milioni e milioni di persone a casa o persino allo stadio avrebbero potuto vedere - ha detto il presidente della Fifa - Stiamo migliorando continuamente il Var con una tecnologia sempre più avanzata per aiutare gli arbitri a prendere la decisione giusta. Continuiamo a esaminare le regole, chiedendoci come possiamo rendere il gioco più offensivo, più attraente". Sul tema delle perdite di tempo e delle interruzioni, Infantino ha un'opinione netta: "Stiamo valutando misure per evitare perdite di tempo. È importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo".