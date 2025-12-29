Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Lazio, Sarri operato al cuore: le condizioni di salute dell'allenatore

lazio

L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è stato sottoposto a un'operazione (che ha dato esito positivo) di ablazione transcatetere. Nei prossimi giorni Sarri tornerà ad allenare la squadra, per poi sedersi in panchina - salvo complicazioni - nella prossima sfida in campionato contro il Napoli

CASTING LAZIO PER UNA NUOVA MEZZALA, LE ULTIME

Operazione perfettamente riuscita per Maurizio Sarri. L'allenatore della Lazio si è infatti sottoposto un intervento di ablazione transcatetere, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale. Come fa sapere la società biancoceleste, Sarri riprenderà la guida degli allenamenti regolarmente nei prossimi giorni. Salvo complicazioni (legate a qualche possibile giorno di riposo in più), dunque, l'allenatore 66enne sarà regolarmente in panchina per la sfida di campionato contro il Napoli, in programma allo stadio Olimpico domenica 4 gennaio alle ore 12.30.

Il comunicato della Lazio

"La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. L'intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent'anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. All'intervento era presente il Medico Sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo. Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra. La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l'équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Sarri operato per fibrillazione atriale

lazio

L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è stato sottoposto a un'operazione (che ha dato...

Iachini: "Non esiterei ad aiutare la Fiorentina"

LA "CANDIDATURA"

L'allenatore Beppe Iachini ha commentato la crisi dei Viola a Rai Radio 1: "Situazione anomala ma...

Simonelli: "Milan-Como a San Siro. La data..."

il recupero

Intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, il presidente della Lega Serie A è tornato a...

Chivu: "Bella vittoria. Conte? Non mi interessa"

inter

L'allenatore rumeno ha commentato l'1-0 in trasferta con l'Atalanta: "Una vittoria importante...

Milan, perché Nkunku esulta col palloncino rosso

la curiosità

Grande protagonista nel 3-0 contro il Verona, l'attaccante francese ha conquistato San Siro non...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE