Lazio, Sarri operato al cuore: le condizioni di salute dell'allenatorelazio
L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è stato sottoposto a un'operazione (che ha dato esito positivo) di ablazione transcatetere. Nei prossimi giorni Sarri tornerà ad allenare la squadra, per poi sedersi in panchina - salvo complicazioni - nella prossima sfida in campionato contro il Napoli
Operazione perfettamente riuscita per Maurizio Sarri. L'allenatore della Lazio si è infatti sottoposto un intervento di ablazione transcatetere, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale. Come fa sapere la società biancoceleste, Sarri riprenderà la guida degli allenamenti regolarmente nei prossimi giorni. Salvo complicazioni (legate a qualche possibile giorno di riposo in più), dunque, l'allenatore 66enne sarà regolarmente in panchina per la sfida di campionato contro il Napoli, in programma allo stadio Olimpico domenica 4 gennaio alle ore 12.30.
Il comunicato della Lazio
"La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. L'intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent'anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. All'intervento era presente il Medico Sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo. Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra. La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l'équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti".