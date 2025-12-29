Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Roma, Soulé sostituito al 57' per un infortunio contro il Genoa

roma
©Getty

Matias Soulè é uscito al 57' minuto della sfida tra Roma e Genoa, con il punteggio sul 3-0 per i giallorossi. L'argentino, che aveva accusato qualche problema già durante il primo tempo, nella seconda frazione si è arreso e ha lasciato il posto a El Shaarawy toccandosi la gamba destra all'altezza del ginocchio

ROMA-GENOA, LE PAGELLE - L'OLIMPICO OMAGGIA DE ROSSI

Problemi per Gasperini, che al 57' di Roma-Genoa perde Matias Soulé, costretto ad uscire dal campo a causa di guai fisici. L'argentino, che aveva sbloccato il match con il suo quinto gol in campionato, è stato costretto ad alzare bandiera bianca, lasciando spazio a El Shaarawy. Nelle prossime ore si capirà l'entità del problema accusato da Soulè che si toccava la gamba destra all'altezza del ginocchio

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Gasp: "Tante cose buone. Dybala? Gioca sempre"

Serie A

L'allenatore della Roma commenta la vittoria contro il Genoa: "Nel secondo tempo la gara è un po'...

Roma, Soulè esce per infortunio contro il Genoa

roma

Matias Soulè é uscito al 57' minuto della sfida tra Roma e Genoa, con il punteggio sul 3-0 per i...

Sarri operato per fibrillazione atriale

lazio

L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è stato sottoposto a un'operazione (che ha dato...

Iachini: "Non esiterei ad aiutare la Fiorentina"

LA "CANDIDATURA"

L'allenatore Beppe Iachini ha commentato la crisi dei Viola a Rai Radio 1: "Situazione anomala ma...

Simonelli: "Milan-Como a San Siro. La data..."

il recupero

Intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, il presidente della Lega Serie A è tornato a...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE