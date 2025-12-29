Roma, Soulè esce per infortunio contro il Genoa

Roma, Soulé sostituito al 57' per un infortunio contro il Genoaroma
Matias Soulè é uscito al 57' minuto della sfida tra Roma e Genoa, con il punteggio sul 3-0 per i giallorossi. L'argentino, che aveva accusato qualche problema già durante il primo tempo, nella seconda frazione si è arreso e ha lasciato il posto a El Shaarawy toccandosi la gamba destra all'altezza del ginocchio
