Vicenza omaggia Paolo Rossi: ieri al Menti è stata allestita la camera ardente e il pubblico ha potuto salutare Pablito. All'uscita del feretro dallo stadio i tifosi gli hanno dedicato una veglia silenziosa con 64 fiaccole, una per ogni anno di vita. Questa mattina il funerale in diretta su Sky Sport e in streaming su skysport.it. In studio Alessandro Bonan ed Eleonora Cottarelli, con Marco Nosotti in collegamento dal Duomo di Vicenza

