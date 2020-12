11/20 ©Getty

Le parole di Paolo Maldini: "Paolo per me è stato tante cose. Da 14enne un eroe. Poi un compagno di squadra, mi dava i passaggi quando non avevo la patente e mi ha dato tanti consigli. Per tutti gli italiani è un mito. Avendolo conosciuto mi rimane la sua leggerezza, un assoluto campione e una persona normale. Come calciatore per lui parlano i numeri, e questo già basta".