Sky Sport, tutta la programmazione delle feste

Lo sport non si ferma mai, neppure durante le feste. Tra Natale, Capodanno e fino alla Befana, tantissimi gli appuntamenti sui canali Sky Sport, tra partite, approfondimenti, speciali, produzioni originali e grandi esclusive. Dal calcio all’NBA, fino ai motori, il tennis e il golf, senza dimenticare il calciomercato “Originale”. Contenuti disponibili anche on demand

La Serie A praticamente sempre in campo, tranne il weekend di Natale, con due turni tra il 3 e il 6 gennaio (15^ e 16^ giornata), e poi la Premier League con l’immancabile Boxing Day del 26 dicembre. Il giorno di Natale appuntamento anche con una nuova puntata del “Di Canio Premier Special” dedicato ai giocatori “fuori dagli schemi”, da Best a Cantona, da Merson a Gascoigne. Per non perdere neppure una notizia c’è ovviamente il tg del canale 200 che non si ferma mai: sempre in diretta, l’appuntamento è ogni giorno su Sky Sport 24. Da vedere e rivedere anche con le produzioni originali di Sky Sport: sotto l’albero la nuova miniserie in tre puntate di Federico Buffa dedicata a Pelè. Il primo episodio Dico, il giovane Pelè già disponibile on demand. Poi da martedì 22 dicembre Il “Santastico” e da sabato 2 gennaio “Il Re che ci ha lasciato il futuro”. Tutti i contenuti disponibili anche on demand su Sky Q alla sezione #SkyBuffaRacconta, solo per i clienti Sky da più di 3 anni, grazie ad extra, disponibile in anteprima nella sezione extra. Il 24 dicembre inoltre sarà possibile vedere, per la prima volta e in esclusiva, il nuovo documentario FIFA dedicato al Mondiale del 1970: “When the world watched – Brazil 1970”. Diponibile inoltre on demand anche la raccolta di "Storie di Matteo Marani" e il film documentario sui 100 anni del Cagliari Calcio “A chent’annos".

E inoltre, dal 20 dicembre al 3 gennaio, appuntamento in prima serata su Sky Sport Arena sempre con Federico Buffa che introduce e commenta la visione di 11 avvincenti film documentari dedicati a grandi personaggi, simboli iconici e squadre leggendarie dello sport mondiale. Da lunedì 21 dicembre alle 00:30 spazio a “L’uomo della domenica – Collection 2020”, consueto appuntamento che ripropone il meglio delle puntate realizzate quest’anno. Da rivedere quindi brani dei migliori ritratti dedicati a Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, Romelu Lukaku e Paulo Dybala, oltre ovviamente a estratti dalla puntata realizzata per i 60 anni di Maradona, poche settimane prima della sua prematura scomparsa.

#SkyBuffaPresenta: 11 grandi storie di agonismo

E poi le grandi interviste esclusive con le versioni integrali di “IBRA, conversazione con Massimo Ambrosini” (compreso un “Ibra Day” su Sky Sport Serie A il 25 dicembre), “Romagnoli 200 in Rossonero” e “Sinisa Mihajlovic, la partita della vita". Inoltre, il 24 dicembre alle 23 su Sky Sport Serie A, spazio ad una puntata speciale di “23” che racconterà l’anno di calcio che sta per concludersi. L’ultimo giorno dell’anno sarà invece dedicato al “Film dell’anno” per rivivere gli ultimi 12 mesi di sport. Di questo 2020 colpito dal Covid, ma fatto anche di eventi, record e vittorie. E anche di grandi leggende che in questo anno ci hanno lasciati, da Kobe Bryant a Maradona, fino a Paolo Rossi. Il film andrà in onda il 31 dicembre su Sky Sport 24 e nella versione da un’ora anche sui canali Sky Sport. Il 2021 inizierà poi sotto il segno del Calciomercato con il ritorno de “L’Originale”: da lunedì 4 gennaio appuntamento con l’inseparabile trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. Appuntamento alle 23.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 24 per seguire tutte le trattative del mercato invernale.

IBRA, conversazione con Massimo Ambrosini. Il 24 dicembre a mezzanotte su Sky Sport Serie A

Nba, Formula 1, MotoGP. E poi: tennis e golf Ma non c’è solo calcio sotto l’albero di Natale di Sky Sport con l’NBA sempre in campo e live su Sky Sport NBA oltre al consueto Christmas Day del 25 dicembre. E poi i motori con tanti speciali dedicati alla Formula 1, tra cui quelli che vedranno protagonisti Vettel e Leclerc; e le due ruote, per rivivere la stagione della MotoGP, ma anche della Moto2 e Moto3, oltre a tanti approfondimenti dedicati ai principali campioni. Spazio anche alla Superbike con il racconto di questo anno e gli speciali dedicati a Locatelli e Rea. Tutto su Sky Sport MotoGP. Usciti di pista, state pronti a tornare in campo, su quello da tennis, con “Io sono Sinner”: il nuovo fenomeno del tennis, il più giovane italiano ad aver vinto un torneo Atp si racconta a Stefano Meloccaro (in onda dal 26 dicembre alle 20.30 su Sky Sport Arena). E ancora: “Masters 1000 Season Review”, le immagini più belle per raccontare i tre tornei Masters 1000 del 2020. Cincinnati (a New York), Roma e Parigi Bercy che hanno regalato emozioni in questa difficile stagione. Infine il golf del 2020 con “New Generation”: Francesca Piantanida e Silvio Grappasonni ripercorrono la stagione attraverso i grandi nomi emergenti.

Io sono Sinner: lo speciale in onda il 26 dcembre alle 20.30 su Sky Sport Arena