Undici documentari. 11 grandi vicende di sport, presentate e commentate da Federico Buffa. Da Moser a Bolt, da Alì alla Ferrari, passando per il genio di Maradona e il capolavoro recuperato di Sandro Ciotti su Cruijff. Dal 20 dicembre al 3 gennaio in prime time su Sky Sport Arena e disponibile on demand: una serie da non perdere per accendere il Natale con tutta la passione dello sport e del cinema #SKYBUFFARACCONTA PELE'-O REI: GUARDA LO SPECIALE

Doppio ruolo in questo fine d’anno per Federico Buffa su Sky Sport. Mentre torna a raccontare una grande biografia sportiva come quella di Pelé, si propone anche nella inedita veste del presentatore con il nuovo format #SkyBuffaPresenta. Con un preambolo ricco di aneddoti e una postfazione ancora più ricca, Buffa introduce e commenta la visione di 11 avvincenti film documentari dedicati a grandi personaggi, simboli iconici e squadre leggendarie dello sport mondiale. Ce n’è per tutti i gusti: dal calcio al tennis, dal ciclismo alla Formula 1, dal basket all’atletica. Storie forti e vere, quelle scelte da Buffa, ciascuna a suo modo simbolo di un ampio spettro di valori che lo sport è in grado di trasmettere , soprattutto in un anno difficile come questo 2020.

Federico Buffa dedica a Pelé il suo racconto di Natale: #SkyBuffaRacconta Pelé O REI. Una produzione originale Sky Sport in tre puntate

Ogni grande impresa, ogni gruppo vincente, ogni campione che fissa il suo nome nella storia ha dietro di sé una vicenda lunga e appassionante, fatta di ascese e cadute, di successi e fallimenti, di tenacia e di follia. Vicende degne di una sceneggiatura. È infatti un ciclo di grande cinema quello che Federico Buffa presenta e poi commenta, al termine della visione, con i suoi approfondimenti, che faranno la gioia di tutti gli appassionati sportivi. Nel logo del programma il profilo inconfondibile di Federico Buffa è liberamente ispirato alla storica serie televisiva “Alfred Hitchcock presents”, di cui assimila l’idea di fondo: incuriosire lo spettatore al film che sta per vedere, con un sigillo di qualità dato dall’autorevolezza dello stesso presentatore, che sia Buffa o Hitch. Ogni serata di cinema, dal 20 dicembre al 3 gennaio su Sky Sport Arena in prime time alle 21 (e anche on demand) è introdotta e seguita da un corposo commento che sottolinea taluni passaggi del film e ne arricchisce connessioni e retroscena come in una sorta di ipertesto.

Nessuna trama lineare, né personaggi fissi, ma un viaggio a sorpresa pieno di calcio, NBA, due ruote, quattro ruote, piste e palloni, miti assoluti di ogni disciplina, che ci accompagna per tutte le vacanze natalizie fino al nuovo anno. Appuntamento su Sky Sport Arena dal 20 dicembre, ma sempre disponibile anche on demand e su SkyQ. Mettevi comodi e lasciatevi stupire sera per sera da #SkyBuffaPresenta. Tra i film della rassegna una storia di ciclismo e soprattutto di orgoglio italiano: “Moser. Scacco al tempo” sul ciclista italiano con più vittorie di sempre. Una leggenda nata e cresciuta in Trentino, ma conosciuta in tutto il mondo: un vero e proprio orgoglio italiano. Il campione, l’uomo, la sua famiglia e la sua comunità, con le testimonianze di alcuni dei suoi più grandi rivali: Eddy Merckx, Giuseppe Saronni, Bernard Hinault. Poi “Once Brothers – Divac e Petrovic: mai più fratelli” incentrato sulla carriera dei due cestisti della leggendaria nazionale della ex Jugoslavia, Vlase Divac e Drazen Petrovic e sulla loro amicizia drammaticamente distrutta dalla guerra dei Balcani, fin dentro l’NBA. Tra i titoli da non perdere, soprattutto dopo la recente scomparsa del Pibe de oro, “Maradona by Kusturica” il geniale e creativo film che nel 2008 fece impazzire il festival del cinema di Cannes, firmato dal grande regista serbo doppio vincitore della Palma d’oro. Con “Il profeta del gol - Johan Cruijff” recuperiamo una chicca da cineteca, la straordinaria pellicola degli anni ’70 diretta da Sandro Ciotti, inconfondibile voce del calcio italiano, recentemente ritrovata e per la prima volta proposta integralmente da Sky, in omaggio a Johan Cruijff, tre volte vincitore del Pallone d'Oro, doppiato dal grande Ferruccio Amendola. Sarà poi la volta di “Andrés e Pablo: i due Escobar”, la incredibile e tragica storia di ascesa e caduta del calcio colombiano, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, raccontata attraverso i suoi due principali protagonisti Andrés e Pablo, calciatore e boss del narcotraffico, due anime opposte ma indissolubilmente legate dal cognome e dalla passione per il calcio. Spazio poi a storie che in modi diversi trattano protagonisti dei Giochi Olimpici: come “*9,79 - 100 metri di vergogna”, sulla la storia di Ben Johnson, recordman dei 100 metri alle Olimpiadi di Seul del 1988 e protagonista del più grande scandalo mondiale di doping, con retroscena ancora da comprendere appieno. Lo straordinario “I am Ali” getta uno sguardo emozionante sull’uomo Cassius Clay dietro la leggenda planetaria di Muhammad Alì, campione ai Giochi di Roma del 1960 e soprattutto gigantesca personalità forse senza paragoni nella storia dello sport. Affascinante il diario filmato “I am Bolt”, che ci porta proprio dentro la vita privata quotidiana e più ancora dentro la mente di Usain Bolt, un ragazzo come tanti fuori dalla pista ma un’icona assoluta dell’atletica leggera e dello sport intero. Con “Ferrari 312B” saliamo a bordo di un sogno tinto di rosso che da decenni incanta milioni di appassionati in tutto il pianeta. Seguiamo le fasi del restauro di una storica auto considerata il capolavoro ingegneristico e meccanico di Maranello, voluto da Paolo Barilla, con interviste ai piloti che l'hanno guidata. Le grandi squadre di calcio non si contano ma poche hanno avuto il carisma che ritroviamo in “The class of 92”, documentario che celebra la storia del Manchester United e dei suoi fab six: i sei calciatori diventati star, David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes, Phil e Gary Neville. Dalla vittoria della FA Youth Cup nel 1992 al trionfo della Champions League nel 1999, con interviste strepitose. Infine “John McEnroe - L’impero della perfezione” ci trasporta nella complessa personalità del grande tennista noto tanto per le sue vittore quanto per le intemperanze. Uno sguardo d’autore avvincente e ipnotico, un film sorprendente sul legame tra cinema e tennis.