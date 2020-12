"Sogna", lo sport è speranza: il video di Sky

"Sogna" è la colonna sonora del videoclip realizzato da Sky con le immagini che hanno segnato un anno di sport. Sequenze di imprese e di campioni, viste con lo sguardo dei bambini che non smettono mai di credere ai loro sogni. Lo sport è il filo che lega passato, un tormentato presente e il futuro: il brano di Fiorella Mannoia accompagna il nostro auspicio per il 2021

Sky Sport chiude il 2020 con un segnale di speranza per il futuro, attraverso le storie e i valori dello sport al centro delle imprese e dei fatti - anche drammatici - che hanno segnato l'anno che sta per finire, visti con lo sguardo dei bambini che non smettono di credere ai loro sogni, e di immedesimarsi nei loro idoli.

Si intitola, non a caso, "Sogna" il brano scelto come colonna sonora di questo auspicio per il 2021, una splendida traccia contenuta nell’ultimo album di inediti di Fiorella Mannoia, pubblicato di recente per Sony Music. Grazie alla preziosa collaborazione con l'artista, che è anche autrice della canzone con Edoardo Galletti, Sky Sport ha lanciato nell’ultima giornata del campionato di Serie A un videoclip con le immagini che hanno segnato un anno di sport. All'interno, una citazione delle parole di Lewis Hamilton dopo la vittoria del settimo titolo mondiale di Formula 1, che riassumono il senso del racconto per immagini e disegni: "Per tutti i bambini là fuori, che sognano l’impossibile. Potete farcela anche voi". Lo sport è il filo che lega passato, un tormentato presente e il futuro, anche attraverso la memoria delle leggende che ci hanno lasciato, da Kobe Bryant a Diego Armando Maradona, fino a Paolo Rossi al quale è dedicato l’omaggio finale.

Ideato da Federico Ferri, illustrato da Carmine Ruggiero, il video è stato interamente realizzato da risorse interne di Sky Sport: post produzione a cura di Maria Chiara Maucci, Simone Gremigni e Alma Cardellini, con la supervisione di Massimo Previti ed Eleonora Marra, animazioni di Dario Biglino e grafiche di Veronica Mura. Per la voce, da sogno, di Fiorella Mannoia.