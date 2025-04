City batte Nottingham: sfiderà il Palace in finale

NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER CITY 0-2

Marcatori: 2' Lewis, 51' Gvardiol



È il Manchester City la seconda squadra ad aggiudicarsi un posto nella finale di FA Cup, dopo aver battuto 2-0 il Nottingham Forest. La squadra di Guardiola se la vedrà a Wembley, il 17 maggio, contro il Crystal Palace. Si è messa subito in discesa la semifinale per i Citizens, avanti nel punteggio dopo meno di due minuti con il diagonale vincente di Rico Lewis, il talento classe 2004, sullo spunto personale di Kovacic. All'inizio della ripresa è, poi, arrivato anche il gol del raddoppio che ha messo a sicuro la qualificazione. A realizzarlo Gvardiol, con un bel colpo di testa su cross da corner. Per il City, dunque, dopo le difficoltà in campionato e in Europa, la possibilità di conquistare comunque, anche nel 2025, un trofeo dopo il Community Shield di inizio stagione.

TABELLINO

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Abbott (82' Sosa), Milenkovic, Murillo, Toffolo; Dominguez (82' Jota Silva), Anderson (71' Sangare); Hudson-Odoi, Gibbs-White, Danilo (46' Elanga); Wood (71' Awoniyi). All. Espirito Santo



MANCHESTER CITY (4-3-3): Ortega; Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly; Lewis, Kovacic (89' Nico), Bernardo Silva; Savinho (81' Foden), Marmoush (81' Doku), Grealish (71' Gundogan). All. Guardiola