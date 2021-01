L'ex stella brasiliana ha aggiornato la 'bio' sul suo account ufficiale di Instagram definendosi come miglior marcatore di tutti i tempi grazie a un totale di 1.283 gol segnati. Pelé conta anche le reti non ufficiali. Ma la classifica ufficiale dice altro: con la doppietta all'Udinese Cristiano Ronaldo lo ha superato al secondo posto (758 gol). Comanda l'austriaco Josef Bican a quota 759

Ha sempre ritenuto di essere il miglior marcatore della storia del calcio e ora che Cristiano Ronaldo lo ha superato nella classifica ufficiale dei miglior bomber di sempre, Pelé ha voluto rimarcare quello che ritiene essere un primato ineguagliabile. Un record (di gol segnati) che, tuttavia, è ingigantito dalle reti non ufficiali delle quali, però, l'ex stella del calcio brasiliano e mondiale non vuole privarsi. Per ribadire con forza questo suo primato, Pelé ha aggiornato la 'bio' nel suo profilo ufficiale di Instagram inserendo il numero totale di reti che lui ritiene aver segnato, ovvero 1.283 preceduto dalla dicitura 'Leading Goal Scorer of All Time', appunto, miglior marcatore di tutti i tempi.