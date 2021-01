Sorteggiato il calendario del Mondiale per club, in programma in Qatar dal 4 all'11 febbraio. Il Bayern Monaco campione d'Europa debutterà l'8, direttamente in semifinale, contro la vincente del match tra Al Duhail (campione del Qatar) e Al Ahly (vincitore della CAF Champions League 2020)

Sorteggiato il calendario del Mondiale per club FIFA 2020, in programma dal 4 all'11 febbraio in Qatar. Sono sei le squadre partecipanti, con il forfait dell'Auckland City a causa delle norme restrittive imposte dalla Nuova Zelanda in materia Covid-19. Il programma si apre con la sfida tra Tigres (vincitore della CONCACAF Champions League 2020) e l’Ulsan Hyundai (vincitore della AFC Champions League 2020). L’altra gara dei quarti sarà invece quella tra Al Duhail (campione del Qatar) e Al Ahly (vincitore della CAF Champions League 2020). Entrano in gioco direttamente in semifinale il 7 e 8 febbraio i vincitori della squadra vincitrice della Copa Libertadores (una tra Palmeiras e Santos, finale in programma il 30 gennaio al Maracanà) e il Bayern Monaco, vincitore dell'ultima Champions.