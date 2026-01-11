Offerte Sky
Infortunio Bradley, il difensore del Liverpool sarà operato: salta Italia-Irlanda del Nord

irlanda del nord

Conor Bradley salterà il playoff dei Mondiali 2026 tra Irlanda del Nord e Italia. Il terzino del Liverpool, uscito in barella nel finale della partita contro l’Arsenal, dovrà operarsi al ginocchio destro e resterà fuori per il resto della stagione. Lo ha comunicato il club che ha confermato le brutte sensazioni emerse subito dopo il match

Il Liverpool e l'Irlanda del Nord perdono per infortunio Conor Bradley. Il terzino classe 2003 del Liverpool, uscito in barella nel finale della gara contro l’Arsenal, ha riportato un grave infortunio al ginocchio destro e, come comunicato dal club, sarà operato. Difficilmente tornerà in campo prima della prossima stagione. Sicuramente Bradley salterà la semifinale dei playoff per i Mondiali 2026 in programma il 26 marzo a Bergamo tra Italia e Irlanda del Nord. Il ct Michael O’Neill dovrà rinunciare a uno dei giocatori più rappresentativi della sua Nazionale nella sfida decisiva contro gli Azzurri.

