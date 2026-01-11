Offerte Sky
L'Al Hilal ufficializza Pablo Mari: Simone Inzaghi pesca dalla Serie A

fiorentina
©Getty

Acquisto dall'Italia per l'Al Hilal di Simone Inzaghi: ufficializzato Pablo Mari dalla Fiorentina per sei mesi con opzione per un altro anno

CALCIOMERCATO, TUTTI GLI ACQUISTI UFFICIALI ALL'ESTERO

Simone Inzaghi e il suo Al Hilal ufficializzano il primo acquisto della sessione di mercato invernale. Prelevato dalla Fiorentina il difensore Pablo Mari per sei mesi con opzione per un ulteriore anno. Lo spagnolo lascia così i viola dopo un anno e diventa la prima operazione in uscita del club, dopo i due colpi in entrata di Solomon e Brescianini. 

Tutti gli acquisti dell'Al Hilal dalla Serie A

Pablo Mari è il terzo colpo pescato dall'Al Hilal nel campionato italiano. L'ex Serie A da più anni in rosa è Sergej Milinković-Savić, arrivato in Arabia Saudita dalla Lazio nell'estate del 2023, quando la Saudi Pro League iniziò a spendere come i maggiori campionati europei. Lo scorso luglio, poi, si è unito anche Theo Hernandez dal Milan.

