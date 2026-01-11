Simone Inzaghi e il suo Al Hilal ufficializzano il primo acquisto della sessione di mercato invernale. Prelevato dalla Fiorentina il difensore Pablo Mari per sei mesi con opzione per un ulteriore anno. Lo spagnolo lascia così i viola dopo un anno e diventa la prima operazione in uscita del club, dopo i due colpi in entrata di Solomon e Brescianini.