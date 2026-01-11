La Juventus conquista la Supercoppa Femminile battendo la Roma per 2-1 allo stadio Adriatico di Pescara. Decide un gol di tacco della solita Cristiana Girelli, oltre alla rete del momentaneo 1-1 siglata da Vangsgaard. Alle giallorosse non è bastato il gol del vantaggio di Giugliano

Cristiana Girelli guida la Juventus Women alla conquista della quinta Supercoppa Italiana della sua storia. Nella finale di Pescara contro la Roma, le Campionesse d'Italia passano in svantaggio al 23' con il gol di Manuela Giugliano, capitana delle giallorosse, abile a girare il pallone in rete su assist di Viens. Le bianconere reagiscono pareggiando al 40' del primo tempo con il tap in di Vangsgaard, che aveva sfiorato il gol due volte nel corso del primo tempo. Nel secondo tempo, la Roma ha l'occasione di riportarsi in vantaggio, sprecando però in due circostanze con Viens. La beffa per le giallorosse arriva all'86' con il gol bellissimo di tacco di Girelli, subentrata nel secondo tempo e giocatrice decisiva della finale. La Juventus Women festeggia così l'ennesimo trofeo della sua storia, sotto gli occhi di Damien Comolli, CEO del club bianconero.